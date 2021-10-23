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Украина могла бы иметь добрососедские отношения с Россией, если бы не одно "но" - Кулеба

Киев • УНН

 • 29841 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина могла иметь добрососедские отношения с Россией, уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но для этого россияне смириться с порочностью мысли о "один народ". Об этом главный украинский дипломат сказал в интервью Польскому институту международных дел (PISM), пишет УНН.

Украина могла бы иметь добрососедские отношения с Россией, если бы не одно "но" - Кулеба

Цитата

"Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян принять реальность того, что русские и украинцы - это два отдельные, свободные народы, живущие в собственных суверенных государствах, независимо решая свою судьбу, включая выбор модели развития и союзов", - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Россия, к сожалению, не хочет признавать эту истину, и поэтому в 2014 году напала на Украину. Результатом стали тысячи жертв среди украинцев и оккупация нашей территории Россией.

"Таким образом Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами. Тезис Путина о том, что украинцы и россияне - "одна нация", не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля. Это националистическая концепция 19 века. Фраза "один народ" на самом деле означает, что один русский народ, все остальные обречены на ассимиляцию", - отметил украинский дипломат.

Он признает, что Украина и Россия в течение многих десятилетий были частью одной империи, поэтому вполне логично, что в странах присутствуют некоторые общие культурные элементы.

В то же время Украина и Россия являются не только политически двумя разными странами, но и двумя разными народами, которые идут "принципиально разными траекториями развития".

"В течение многих лет российской и советской оккупации Украина слишком хорошо чувствовала "любовь русского мира", теряя миллионы украинцев, которых заморили голодом и замучили в царских и советских тюрьмах. Украина и в дальнейшем будет идти своим путем как европейская страна и часть западного мира. Отказ от "русского мере" является окончательным", - подчеркнул министр.

Добавим

Президент Российской Федерации Владимир Путин летом этого года опубликовал статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ", в которой объяснил свои взгляды на данный вопрос. Статья была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. Путин в ней вспоминал также и о белорусах.

Ранее по этому поводу высказывался глава Института нацпамяти Украины Антон Дробович. По его мнению, Российское руководство пытается убедить всех в том, якобы украинцы и россияне один народ - из-за неполноценности российской империи без украинской составляющей.

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