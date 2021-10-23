Україна могла б мати добросусідські відносини з Росією, якби не одне "але" – Кулеба

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“Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян прийняти реальність того, що росіяни та українці — це два окремі, вільні народи, які живуть у власних суверенних державах, незалежно вирішуючи свою долю, включаючи вибір моделі розвитку та союзів”, — сказав міністр.

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Зі слів Кулеби, Росія, на жаль, не хоче визнавати цієї істини, і тому в 2014 році напала на Україну. Результатом стали тисячі жертв серед українців та окупація нашої території Росією.

“У такий спосіб Росія зруйнувала перспективу добросусідських відносин між росіянами та українцями. Теза Путіна про те, що українці та росіяни — „одна нація“, не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля. Це націоналістична концепція 19 століття. Фраза „один народ“ насправді означає, що є один російський народ, всі інші приречені на її асиміляцію”, — зазначив український дипломат.

Він визнає, що Україна та Росія протягом багатьох десятиліть були частиною однієї імперії, тому цілком логічним є те, що у країн присутні деякі спільні культурні елементи.

Водночас Україна та Росія не лише політично є двома різними країнами, але й двома різними народами, які йдуть за “принципово різними траєкторіями розвитку”.

“Протягом багатьох років російської та радянської окупації Україна надто добре відчувала „любов російського миру“, втрачаючи мільйони українців, що їх заморили голодом і закатували в царських та радянських в’язницях. Україна й надалі йтиме своїм шляхом як європейська країна та частина західного світу. Відмова від „руського міру“ є остаточною”, — наголосив міністр.

Додамо

Президент Російської Федерації Владімір Путін влітку цього року опублікував статтю про те, що українці та росіяни нібито “один народ”, у якій пояснив свої погляди на дане питання. Стаття була опублікувана на сайті Кремля російською та українською мовами. Путін в ній згадував також і про білорусів.



Раніше з цього приводу висловлювався очільник Інституту нацпам’яті України Антон Дробович. На його думку, Російське керівництво намагається переконати всіх у тому, нібито українці та росіяни один народ — через неповноцінність російської імперії без української складової.