Украина минимально уступила Хорватии

На 11 минуте футболисты в клетчатой ​​форме создали опасность у ворот Андрея Пятова. Лука Модрич прострелил с правого фланга, а Никола Калинич не сумел переправить мяч в сетку. Через четыре минуты хозяева потеряли стопроцентную возможность открыть счет - контратаку завершал Марио Манджукич. Удар форварда "Ювентуса" завершился попаданием мяча в штангу.

"Сине-желтые" ответили ударом Андрея Ярмоленко с угла штрафной. Даниэль Субашич кулаками отбил выстрел "динамовца". Хорваты добились своего на 38 минуте противостояния. Модрич отпасовал в штрафную на Ивана Ракитича, тот пяткой переправил мяч на Калинича. Экс-форвард "Днепра" принял передачу, вернулся пробил в правую девятку "желто-голубых" - 1: 0.

Во втором тайме происходило много борьбы на поле, но голевых моментов почти не было. Острая возможность установить паритет во встрече была у Евгения Коноплянки, но удар со штрафного парировал Д.Субашич - 0: 1.

Таким образом, Украина с 8 очками опустилась на 3-е место группы и, Хорватия осталась лидером - 13.

Примечательно, что это поражение стало первым для А.Шевченко во главе тренера сборной Украины.

Добавим, что в шестом туре отбора Украина на выезде встретится с Финляндией. Матч пройдет 11 июня.