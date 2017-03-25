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Україна мінімально поступилася Хорватії

Україна мінімально поступилася Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У поєдинку 5-го туру кваліфікаційного турніру до Мундіалю-2018 збірна України в гостях зазнала мінімальної поразки від лідера секстету І — Хорватії, передає кореспондент УНН.

На 11 хвилині футболісти в клітчастій формі створили небезпеку біля воріт Андрія Пятова. Лука Модріч прострілив з правого флангу, а Нікола Калініч не зумів переправити м’яч у сітку. Через чотири хвилини господарі втратили стовідсоткову можливість відкрити рахунок — контратаку завершував Маріо Манджукіч. Удар форварда “Ювентуса” завершився потраплянням м’яча у стійку воріт.

“Синьо-жовті” відповіли ударом Андрія Ярмоленка з кута штрафного. Даніель Субашич кулаками відбив постріл “динамівця”. Хорвати домоглися свого на 38 хвилині протистояння. Модріч відпасував у штрафну на Івана Ракітіча, той п’ятою переправив м’яч на Калініча. Екс-форвард “Дніпра” прийняв передачу, повернувся пробив у праву дев’ятку “жовто-блакитних” — 1:0.

У другому таймі відбувалося багато боротьбі на полі, але гольових моментів майже не було. Найгостріша нагода встановити паритет у зустрічі була у Євгена Коноплянки, але удар зі штрафного парирував Д.Субашич — 0:1.

Таким чином, Україна з 8 очками опустилася на 3-тє місце групи І, Хорватія залишилась лідером — 13.

Примітно, що ця поразка стала першою для А.Шевченка на чолі тренера збірної України.

Додамо, що в шостому турі відбору Україна на виїзді зустрінеться із Фінляндією. Матч пройде 11 червня.

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