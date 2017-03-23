Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С оккупацией Крыма Украина потеряла ряд богатых винных плантаций, однако, все равно сохранила значительный потенциал развития отечественного винного рынка. Плодородные почвы и теплое солнце позволяют нашим фермерам выращивать лучшие сорта винограда, а значит развитие винного туризма может иметь хорошие перспективы. Об этом в комментарии УНН рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.
По его словам, мировые тенденции в сфере развития винного туризма подтверждают привлекательность этого дела.
"Во Франции, например, в течение прошлого года, винными туристами стали около 10 млн человек. Еще 5 лет назад, этот показатель был меньше и составлял ориентировочно 7 млн туристов. В общем гастрономические туры сегодня приобретают все большую популярность. Это направление активно развивает Грузия. В Украине также есть подобные туристические предложения, особенно в Закарпатской области и они, как показывает практика пользуются спросом.
Что же касается винного туризма, то это не просто путь к развитию туристической инфраструктуры, это популяризация отечественного виноделия, отечественных брендов вин и украинской культуры употребления этого напитка. А одесские, херсонские или закарпатские виноградники ничем не хуже иностранных", — сказал он.
Эксперт добавил, что бренд "Коктебель", с которым он работает лично, также намерен работать в направлении развития собственных туристических маршрутов.
Напомним, как сообщал УНН, больше всего вина Украина импортирует из Италии.
Также напомним, на украинском рынке растет количество псевдо-импортного вина.