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Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. С оккупацией Крыма Украина потеряла ряд богатых винных плантаций, однако, все равно сохранила значительный потенциал развития отечественного винного рынка. Плодородные почвы и теплое солнце позволяют нашим фермерам выращивать лучшие сорта винограда, а значит развитие винного туризма может иметь хорошие перспективы. Об этом в комментарии УНН рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

По его словам, мировые тенденции в сфере развития винного туризма подтверждают привлекательность этого дела.

"Во Франции, например, в течение прошлого года, винными туристами стали около 10 млн человек. Еще 5 лет назад, этот показатель был меньше и составлял ориентировочно 7 млн туристов. В общем гастрономические туры сегодня приобретают все большую популярность. Это направление активно развивает Грузия. В Украине также есть подобные туристические предложения, особенно в Закарпатской области и они, как показывает практика пользуются спросом.

Что же касается винного туризма, то это не просто путь к развитию туристической инфраструктуры, это популяризация отечественного виноделия, отечественных брендов вин и украинской культуры употребления этого напитка. А одесские, херсонские или закарпатские виноградники ничем не хуже иностранных", — сказал он.

Эксперт добавил, что бренд "Коктебель", с которым он работает лично, также намерен работать в направлении развития собственных туристических маршрутов.

Напомним, как сообщал УНН, больше всего вина Украина импортирует из Италии.

Также напомним, на украинском рынке растет количество псевдо-импортного вина.

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