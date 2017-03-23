Україна має усі передумови для розвитку винного туризму - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З окупацією Криму, Україна втратила низку багатих винних плантації, однак, все одно зберегла значний потенціал до розвитку вітчизняного винного ринку. Родючі ґрунти і тепле сонце дозволяють вирощувати нашим фермерам найкращі сорти винограду, а тому розвиток винного туризму може мати гарні перспективи. Про це у коментарі УНН розповів директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.
За його словами, світові тенденції у сфері розвитку винного туризму підвереджують привабливість цієї справи.
“У Франції, наприклад, протягом минулого року, винними туристами стали близько 10 млн чоловік. Ще 5 років тому, цей показник був меншим і складав орієнтовно 7 млн туристів. Загалом гастрономічні тури сьогодні набувають все більшої популярності. Цей напрямок активно розвиває Грузія. В Україні також є подібні туристичні пропозиції, особливо на Закарпатті, і вони, як показує практика користуються попитом.
Що ж до винного туризму, то це не просто шлях до розвитку туристичної інфраструктури, це популяризація вітчизняного виноробства, вітчизняних брендів вина та української культури вживання цього напою. А одеські, херсонські чи закарпатські виноградники нічим не гірші за іноземні”, — сказав він.
Експерт додав, що бренд “Коктебель”, з яким він працює особисто, також має намір працювати у напрямку розвитку власних туристичних маршрутів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, найбільше вина Україна імпортує з Італії.
Також нагадаємо, на українському ринку зростає кількість псевдо-імпортного вина.