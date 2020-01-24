Украина контактирует с Беларусью по транспортировке нефти из бассейна Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Предприятие группы АО "Укртранснафта" оперативно контактирует с белорусской стороной для отработки технико-экономических аспектов организации маршрутов транспортировки нефти из Черного моря к белорусским НПЗ через территорию Украины. Об этом в ответ на запрос сообщили в Департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".
"Группа Нафтогаз не имеет информации относительно обращений или предложений белорусской стороны к Украине по закупкам или поставки нефти. В то же время предприятие группы АО "Укртранснафта" оперативно контактирует с белорусской стороной для отработки технико-экономических аспектов организации маршрутов транспортировки нефти из Черного моря к белорусским НПЗ через территорию Украины, как зафиксировано в решениях заседания Межправительственной украинского-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству", - сообщили в Департаменте.
В пресс-службе ПАО "Укрнафта" одновременно сообщили, что компания не получала предложений от Республики Беларусь по поставкам нефти.
В предприятии отметили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 570 от 16 октября 2014 ПАО "Укрнафта" не имеет возможности осуществлять экспорт.
Напомним, первый вицепремьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину, а также направил сторонам соответствующие предложения.