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Украина инициировала обмен 58 наших заложников на 228 сторонников сепаратистов - В.Грицак

Киев • УНН

 • 10181 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", - заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Так, Украина в формате обмена "пятнадцать ноль" передала представителям "ДНР / ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

"СБУ прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в Рождественских праздников", - добавил Грицак.

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