Украина инициировала обмен 58 наших заложников на 228 сторонников сепаратистов - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", - заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Так, Украина в формате обмена "пятнадцать ноль" передала представителям "ДНР / ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.
"СБУ прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в Рождественских праздников", - добавил Грицак.