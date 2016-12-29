Україна ініціювала обмін 58 наших заручників на 228 прихильників сепаратистів — В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна ініціювала обмін п’ятдесяти восьми підтверджених бойовиками наших заручників на 228 прихильників сепаратистів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Ми готові йти на поступки в цьому питанні, аби найшвидше повернути наших бранців до родин”, ‒ заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.
Так, Україна у форматі обміну “п’ятнадцять-нуль” передала представникам “ДНР/ЛНР” прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь у незаконних угрупованнях.
"СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят",- додав В.Грицак.