Украина и Португалия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время официального Президента Украины Петра Порошенко в Португалии был подписан Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Национальным директоратом энергетики и геологии Португальской Республики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Отмечается, что целью документа является учреждение эффективной платформы для сотрудничества по снижению потребления традиционных энергоносителей и развития рынков возобновляемых источников энергии.
Стороны будут осуществлять обмен опытом и информацией по государственной поддержке, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников и альтернативных видов топлива, обмен знаниями по обеспечению устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, будет рассматриваться возможность и обеспечивать поддержку реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе.
Как сообщал УНН, Украина предложила Португалии разработать совместный проект по изготовлению пожарных самолетов.