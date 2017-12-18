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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 25960 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103496 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105262 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121612 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106630 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украина и Португалия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Португалия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время официального Президента Украины Петра Порошенко в Португалии был подписан Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Национальным директоратом энергетики и геологии Португальской Республики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Отмечается, что целью документа является учреждение эффективной платформы для сотрудничества по снижению потребления традиционных энергоносителей и развития рынков возобновляемых источников энергии.

Стороны будут осуществлять обмен опытом и информацией по государственной поддержке, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников и альтернативных видов топлива, обмен знаниями по обеспечению устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, будет рассматриваться возможность и обеспечивать поддержку реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе.

Как сообщал УНН, Украина предложила Португалии разработать совместный проект по изготовлению пожарных самолетов.

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