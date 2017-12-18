Украина и Португалия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Отмечается, что целью документа является учреждение эффективной платформы для сотрудничества по снижению потребления традиционных энергоносителей и развития рынков возобновляемых источников энергии.

Стороны будут осуществлять обмен опытом и информацией по государственной поддержке, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников и альтернативных видов топлива, обмен знаниями по обеспечению устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, будет рассматриваться возможность и обеспечивать поддержку реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе.

Как сообщал УНН, Украина предложила Португалии разработать совместный проект по изготовлению пожарных самолетов.