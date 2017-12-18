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Україна і Португалія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час офіційного Президента України Петра Порошенка до Португалії було підписано Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Національним директоратом енергетики та геології Португальської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Зазначається, що метою документу є започаткування ефективної платформи для співпраці стосовно зниження споживання традиційних енергоносіїв та розвитку ринків відновлюваних джерел енергії.

Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та інформацією щодо державної підтримки, передових практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел та альтернативних видів палива, обмін знаннями щодо забезпечення сталої роботи енергосистеми при збільшенні частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, розглядатимуть можливість та забезпечуватимуть підтримку реалізації спільних проектів на взаємовигідній основі.

Як повідомляв УНН, Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект з виготовлення пожежних літаків.

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