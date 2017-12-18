Україна і Португалія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики

Зазначається, що метою документу є започаткування ефективної платформи для співпраці стосовно зниження споживання традиційних енергоносіїв та розвитку ринків відновлюваних джерел енергії.

Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та інформацією щодо державної підтримки, передових практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел та альтернативних видів палива, обмін знаннями щодо забезпечення сталої роботи енергосистеми при збільшенні частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, розглядатимуть можливість та забезпечуватимуть підтримку реалізації спільних проектів на взаємовигідній основі.

Як повідомляв УНН, Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект з виготовлення пожежних літаків.