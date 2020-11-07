Украина и Германия обсудили сотрудничество в энергетике

“Мы начали новый уровень энергетического партнерства между нашими странами, подписав совместное заявление между Украиной и Германией. Это стало импульсом нового сотрудничества для декарбонизации нашей экономики, обмена опытом и инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов по ряду направлений. Трансформация угольных регионов, возобновляемая энергетика, водородная экономика, декарбонизация и энергоэффективность среди наших приоритетов. Все пять направлений сотрудничества являются стратегически важными для Министерства. Ожидаем запуск Секретариата Энергетического партнерства, который под каждый проект по 5-ти направлениям партнерства формировать национальную экспертную сеть”, — отметила Буславец.

Украина очень заинтересована в изучении опыта Германии в сфере трансформации угольных регионов и подготовила предложения для пилотных проектов трансформации двух шахт — на западе и на востоке Украины, отметили в министерстве.

“Опыт Германии по поиску компромиссов, успешной трансформации угольных регионов особенно важен для нас. В этом контексте, мы надеемся на как можно быстрый запуск Мультипартнерского фонда и проекта „Трансформация угольных регионов“, который будет реализовываться GIZ. Мультипартнерский фонд должен стать эффективным механизмом координации и привлечения международной финансовой и технической помощи для выполнения пилотных проектов трансформации угольных шахт”, — отметила Буславець.

Отдельно стороны обсудили тему развития водородной энергетики как одного из приоритетных направлений деятельности Минэнерго.

“Во время недавнего визита украинской делегации под моим председательством в Дюссельдорф нами был проведен ряд встреч с немецкими компаниями Thyssenkrupp и Siemens. Я представила потенциальные пилотные проекты водородной энергетики. Хочу отметить, что Министерство заинтересовано в скорейшем запуске проектов по производству „зеленого“ водорода, транспортировки его в Германию и внедрение технологий его использования в Украине”, — отметила и.о. Министра.

В контексте этого, для Украины крайне важна техническая помощь Германии в реализации пилотных проектов и подготовки таких стратегических документов как Концепция водородной энергетики на период до 2050 года. Поэтому в целях закрепления указанных целей и консолидации наших усилий Минэнерго предложило Министерству экономических отношений и энергетики ФРГ рассмотреть проект Меморандума по развитию водородной энергетики, говорится в сообщении.

Меморандум включает:

• создание совместной Украино-Германской рабочей группы, которая будет мониторить и реализовывать согласованные цели, разрабатывать рекомендации и отвечать за взаимодействие с бизнесом и неправительственными организациями;

• разработку концепции водородной энергетики на период до 2050 года;

• формирование критериев для отбора пилотных проектов и их дальнейшей реализации и тому подобное.

Напомним, Минэнерго анонсировало выплату долгов шахтерам.

Ранее в Минэнерго сообщили о завершении подготовки проекта Концепции реформирования угольной отрасли. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа — шахты, подлежащих интеграции с ПАО “Центрэнерго” и являющиеся его ресурсной базой. Вторая — шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт — такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.