Україна і Німеччина обговорили співпрацю в енергетиці

“Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів. Всі п’ять напрямків співробітництва є стратегічно важливими для Міністерства. Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу”, — зазначила Буславець.

Україна дуже зацікавлена у вивченні досвіду Німеччини у сфері трансформації вугільних регіонів та підготувала пропозиції для пілотних проєктів трансформації двох шахт — на заході та на сході України, зазначили у міністерстві.

“Досвід Німеччини з пошуку компромісів, успішної трансформації вугільних регіонів є особливо важливим для нас. У цьому контексті, ми покладаємо надії на якомога швидший запуск Мультипартнерського фонду та проекту „Трансформація вугільних регіонів“, який буде реалізовуватись GIZ. Мультипартнерський фонд має стати ефективним механізмом координації та залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для виконання пілотних проєктів трансформації вугільних шахт”, — зауважила Буславець.

Окремо сторони обговорили тему розвитку водневої енергетики як одного з пріоритетних напрямків діяльності Міненерго.

“Під час нещодавнього візиту української делегації під моїм головуванням в Дюсельдорф нами було проведено низку зустрічей із німецькими компаніями Thyssenkrupp та Siemens. Я представила потенційні пілотні проєкти водневої енергетики. Хочу наголосити, що Міністерство зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва „зеленого“ водню, транспортування його в Німеччину та запровадження технологій його використання в Україні”, — наголосила в.о Міністра.

У контексті цього, для України вкрай важлива технічна допомога Німеччини в реалізації пілотних проєктів та підготовки таких стратегічних документів як Концепція водневої енергетики на період до 2050 року. Тому з метою закріплення зазначених цілей та консолідації наших зусиль Міненерго запропонувало Міністерству економічних відносин та енергетики ФРН розглянути проєкт Меморандуму щодо розвитку водневої енергетики, йдеться у повідомленні.

Меморандум включатиме:

• створення спільної Україно-Німецької робочої групи, яка буде моніторити та реалізовувати узгоджені цілі, розробляти рекомендації та відповідати за взаємодію із бізнесом та неурядовими організаціями;

• розробку концепції водневої енергетики на період до 2050 року;

• формування критеріїв для відбору пілотних проєктів та їх подальшу реалізацію тощо.

Нагадаємо, Міненерго анонсувало виплату боргів шахтарям.

Раніше у Міненерго повідомили про завершення підготовки проекту Концепції реформування вугільної галузі. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група — шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ “Центренерго” і є його ресурсною базою. Друга — шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт — такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.