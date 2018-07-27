Украина и Китай подписали новый меморандум в сфере мирного атома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Государственное предприятие “Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности” подписало соглашение с государственными учреждениями Китая, специализирующихся на атомной энергетике, о строительстве малых модульных реакторов. Об этом сообщила пресс-служба ГНТЦ ЯРБ, передает УНН.
“26 июля 2018 года в рамках рабочей встречи между представителями Института ядерной энергетики Китая (Nuclear Power Institute of China) (далее — NPIC), Инженерной академии Китая (Chinese Academy of Engeneering) (далее — САЭ) (Китайская Народная Республика) и Государственного научно технического центра по ядерной и радиационной безопасности (далее — ГНТЦ ЯРБ) был подписан меморандум о сотрудничестве”, - говорится в сообщении.
В частности, в подписанном документе речь идет о строительстве новых энергоблоков, в том числе малых модульных реакторов как на территории Украины так и в Китае, и создании соответствующей системы лицензирования и разработке нормативно-правовой базы. Академики со стороны Китая, которые присутствовали на встрече, обсудили с представителями ГНТЦ ЯРБ стратегии развития атомной энергетики обеих стран. Стороны также будут сотрудничать по вопросам эксплуатации АЭС и использования современных расчетных кодов для обоснования ядерной и радиационной безопасности ядерных установок.
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“Институт ядерной энергетики Китая заинтересован в развитии атомной энергетики, поскольку Китай имеет достаточно амбициозные планы по строительству ядерных энергоблоков. Строительство, эксплуатация, лицензирование и надзор — это основные направления нашей дальнейшей деятельности. Нам, в свою очередь, интересен опыт Китая по строительству малых модульных реакторов. Один такой проект реализуется в провинции Хайнань уже около двух лет и китайцы в этом вопросе — лидеры”, - заявил директор ГНТЦ ЯРБ Игорь Шевченко.
Как напомнили в пресс-службе, весной 2017 года при участии ГНТЦ ЯРБ, Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины и ООО “Циндао Сянчу Энерджи Девелопмент Групп” (Qingdao Xianchu Energy Development Group), Китай, было создано совместное китайско-украинское предприятие “Китайско -украинская академия Сянчу по снятию с эксплуатации АЭС”. Деятельность совместного предприятия направлена на проведение исследований и разработку технологий в области ядерной энергетики, в частности, снятие с эксплуатации ядерных объектов и исследовательских реакторов и обращения с радиоактивными отходами.
Как сообщал УНН, в структуре Минэнергоугля появится Управления ядерной энергетики.