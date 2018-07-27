Україна і Китай підписали новий меморандум у сфері мирного атому

“26 липня 2018 року в рамках робочої зустрічі між представниками Інституту ядерної енергетики Китаю (Nuclear Power Institute of China) (далі — NPIC), Інженерної академії Китаю (Chinese Academy of Engeneering) (далі — САЕ) (Китайська Народна Республіка) та Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (далі — ДНТЦ ЯРБ) було підписано меморандум про співпрацю”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у підписаному документі йдеться про будівництво нових енергоблоків, в тому числі малих модульних реакторів як на території України так і у Китаї, та створення відповідної системи ліцензування і розробку нормативно-правової бази. Академіки зі сторони Китаю, які були присутні на зустрічі, обговорили з представниками ДНТЦ ЯРБ стратегії розвитку атомної енергетики обох країн. Сторони також співпрацюватимуть щодо питань експлуатації АЕС та використання сучасних розрахункових кодів для обґрунтування ядерної і радіаційної безпеки ядерних установок.

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“Інститут ядерної енергетики Китаю зацікавлений у розвитку атомної енергетики, оскільки Китай має досить амбітні плани щодо будівництва ядерних енергоблоків. Будівництво, експлуатація, ліцензування та нагляд — це основні напрямки нашої подальшої діяльності. Нам, у свою чергу, цікавий досвід Китаю із будівництва малих модульних реакторів. Один такий проект реалізується в провінції Хайнань уже близько двох років і китайці у цьому питанні — лідери”, — заявив директор ДНТЦ ЯРБ Ігор Шевченко.

Як нагадали у прес-службі, навесні 2017 року за участі ДНТЦ ЯРБ, Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України та ТОВ “Ціндао Сянчу Енерджі Девелопмент Груп” (Qingdao Xianchu Energy Development Group), Китай, було створено спільне китайсько-українське підприємство “Китайсько-українська академія Сянчу зі зняття з експлуатації АЕС”. Діяльність спільного підприємства направлена на проведення досліджень та розробку технологій в галузі ядерної енергетики, зокрема, зняття з експлуатації ядерних об’єктів і дослідницьких реакторів та поводження з радіоактивними відходами.

Як повідомляв УНН, у структурі Міненерговугілля з’явиться Директорат ядерної енергетики.