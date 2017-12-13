Украина готова экспортировать технологии в добычу угля в Бангладеш
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина хочет экспортировать технологии добычи угля в Бангладеш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Украина готова экспортировать технологии добычи угля в Бангладеш, а также заинтересована в совместной добыче нефти и газа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МЭРТ, Украина и Бангладеш имеют реальные перспективы по наращиванию объемов торговли, о чем говорит рост товарооборота за 9 месяцев 2017 года на 4,7%. Перспективными направления в двусторонней торговле Украины с Бангладеш являются: машиностроение, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры.
Отмечается, что министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и торговый представитель Украины Наталья Никольская встретились на конференции министров ВТО с министром коммерции Народной Республики Бангладеш Тофаелем Ахмедом. Стороны договорились об украинской торговой миссии в Бангладеш.
"Согласно экспортной стратегии Бангладеш является рынком в фокусе", - добавили в Минэкономразвития.
Напомним, в МЭРТ назвали преимущества торговли с Египтом.