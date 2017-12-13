Україна готова експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна хоче експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“Україна готова експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш, а також зацікавлена в спільному видобутку нафти і газу”, — сказано в повідомленні.
Як уточнили в МЕРТ, Україна і Бангладеш мають реальні перспективи щодо нарощування обсягів торгівлі, про що говорить зростання товарообігу за 9 місяців 2017 року на 4,7 %. Перспективними напрями у двосторонній торгівлі України з Бангладеш є: машинобудування, сільське господарство та будівництво інфраструктури.
Зазначається, що міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та торговий представник України Наталія Микольська зустрілися на Конференції міністрів СОТ з міністром комерції Народної Республіки Бангладеш Тофаелем Ахмедом. Сторони домовилися про українську торгову місію до Бангладеш.
“Відповідно до експортної стратегії Бангладеш є ринком у фокусі”, — додали у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, у МЕРТ назвали переваги торгівлі з Єгиптом.