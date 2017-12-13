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Україна готова експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш

Україна готова експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна хоче експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

“Україна готова експортувати технології у видобуток вугілля в Бангладеш, а також зацікавлена в спільному видобутку нафти і газу”, — сказано в повідомленні.

Як уточнили в МЕРТ, Україна і Бангладеш мають реальні перспективи щодо нарощування обсягів торгівлі, про що говорить зростання товарообігу за 9 місяців 2017 року на 4,7 %. Перспективними напрями у двосторонній торгівлі України з Бангладеш є: машинобудування, сільське господарство та будівництво інфраструктури.

Зазначається, що міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та торговий представник України Наталія Микольська зустрілися на Конференції міністрів СОТ з міністром комерції Народної Республіки Бангладеш Тофаелем Ахмедом. Сторони домовилися про українську торгову місію до Бангладеш.

“Відповідно до експортної стратегії Бангладеш є ринком у фокусі”, — додали у Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, у МЕРТ назвали переваги торгівлі з Єгиптом.

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