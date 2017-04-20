Украина глубоко уважает решение суда ООН в отношении России - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36501 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101123 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153860 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115385 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115903 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104046 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152953 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина глубоко уважает решение суда ООН в отношении России - В.Гройсман

Украина глубоко уважает решение суда ООН в отношении России - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 13243 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал журналистам промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украина против России, передает корреспондент УНН.

“Мы глубоко уважаем решение суда. Наши все структуры работают над тем, чтобы донести правду до всех международных инстанций. И будем делать это дальше”, - сказал В.Гройсман.

Кроме того, он отметил, что все, что сегодня делает Россия как на Донбассе, так и в Крыму — это “абсолютное нарушение прав человека, и здесь нет никакого противоречия”.

“Россия — это агрессор. Сегодня на территории Украины их войска, их техника, сотни обстрелов. Это абсолютно очевидный факт — Россия является страной-агрессором. Высшее политическое руководство (РФ — ред.) приняло решение напасть на Украину — это свершившийся факт. И сегодня все мировые механизмы, в том числе правовые, должны дать этому оценку”, - резюмировал Премьер.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН не определил дополнительные меры в отношении РФ по конвенции по финансированию терроризма.

Однако Международный суд ООН решил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

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