Украина глубоко уважает решение суда ООН в отношении России - В.Гройсман

“Мы глубоко уважаем решение суда. Наши все структуры работают над тем, чтобы донести правду до всех международных инстанций. И будем делать это дальше”, - сказал В.Гройсман.

Кроме того, он отметил, что все, что сегодня делает Россия как на Донбассе, так и в Крыму — это “абсолютное нарушение прав человека, и здесь нет никакого противоречия”.

“Россия — это агрессор. Сегодня на территории Украины их войска, их техника, сотни обстрелов. Это абсолютно очевидный факт — Россия является страной-агрессором. Высшее политическое руководство (РФ — ред.) приняло решение напасть на Украину — это свершившийся факт. И сегодня все мировые механизмы, в том числе правовые, должны дать этому оценку”, - резюмировал Премьер.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН не определил дополнительные меры в отношении РФ по конвенции по финансированию терроризма.

Однако Международный суд ООН решил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.