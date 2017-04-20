Украина глубоко уважает решение суда ООН в отношении России - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал журналистам промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украина против России, передает корреспондент УНН.
“Мы глубоко уважаем решение суда. Наши все структуры работают над тем, чтобы донести правду до всех международных инстанций. И будем делать это дальше”, - сказал В.Гройсман.
Кроме того, он отметил, что все, что сегодня делает Россия как на Донбассе, так и в Крыму — это “абсолютное нарушение прав человека, и здесь нет никакого противоречия”.
“Россия — это агрессор. Сегодня на территории Украины их войска, их техника, сотни обстрелов. Это абсолютно очевидный факт — Россия является страной-агрессором. Высшее политическое руководство (РФ — ред.) приняло решение напасть на Украину — это свершившийся факт. И сегодня все мировые механизмы, в том числе правовые, должны дать этому оценку”, - резюмировал Премьер.
Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН не определил дополнительные меры в отношении РФ по конвенции по финансированию терроризма.
Однако Международный суд ООН решил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.