Україна глибоко поважає рішення суду ООН щодо Росії – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував журналістам проміжне рішення Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії, передає кореспондент УНН.
“Ми глибоко поважаємо рішення суду. Наші всі структури працюють над тим, щоб донести правду до всіх міжнародних інстанцій. І будемо робити це далі”, — сказав В.Гройсман.
Крім того, він наголосив, що все, що сьогодні робить Росія як на Донбасі, так і в Криму, — це “абсолютне порушення прав людини, і тут немає жодної суперечності”.
“Росія — це агресор. Сьогодні на території України їхні війська, їхня техніка, сотні обстрілів. Це є абсолютно очевидний факт — Росія є країною-агресором. Найвище політичне керівництво (РФ — ред.) прийняло рішення напасти на Україну — це є доконаний факт. І сьогодні всі світові механізми, в тому числі правові, мають дати цьому оцінку”, — резюмував Прем'єр.
Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не визначив додаткових заходів щодо РФ за конвенцією з фінансування тероризму.
Проте Міжнародний суд ООН вирішив, що Росія має утриматися від обмежень стосовно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.