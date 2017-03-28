Украина экспортировала в 2016 году в Египет более 5,5 млн т зерновых

"Высоко ценим наши торговые отношения с Арабской Республикой Египет. Мы очень ответственно подходим к фитосанитарному состояния зерна, отправляется на экспорт. Подтверждением тому, в частности, является прием украинских партий зерна при их поступлении в Египет ", - подчеркнул Председатель Госпродпотребслужбы.

По его словам, в прошлом году из Украины было экспортировано в Египет более 5,5 млн т пшеницы и почти 841 тыс. тонн зерна масличных культур.

"Это также свидетельствует о том, что Египет является одним из основных импортеров украинского зерна. И мы рассчитываем, что отношения между Украиной и Египтом будут продуктивное продолжение", - отметил В.Лапа.

Как сообщал УНН, с начала года Украина экспортировала в страны ЕС 363,5 тонн птицы .