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Украина экспортировала в 2016 году в Египет более 5,5 млн т зерновых

Украина экспортировала в 2016 году в Египет более 5,5 млн т зерновых

Киев • УНН

 • 10746 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В 2016 году Украина экспортировала в Египет более 5,5 млн т зерновых и 841 тыс. т масличных. Об этом сообщил Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа во время встречи с египетской делегацией, прибывшей в Украину с целью ознакомления с отечественной системой фитосанитарного контроля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Высоко ценим наши торговые отношения с Арабской Республикой Египет. Мы очень ответственно подходим к фитосанитарному состояния зерна, отправляется на экспорт. Подтверждением тому, в частности, является прием украинских партий зерна при их поступлении в Египет ", - подчеркнул Председатель Госпродпотребслужбы.

По его словам, в прошлом году из Украины было экспортировано в Египет более 5,5 млн т пшеницы и почти 841 тыс. тонн зерна масличных культур.

"Это также свидетельствует о том, что Египет является одним из основных импортеров украинского зерна. И мы рассчитываем, что отношения между Украиной и Египтом будут продуктивное продолжение", - отметил В.Лапа.

Как сообщал УНН, с начала года Украина экспортировала в страны ЕС 363,5 тонн птицы .

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