Україна експортувала 2016 року до Єгипту понад 5,5 млн т зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У 2016 році Україна експортувала до Єгипту понад 5,5 млн т зернових та 841 тис. т олійних. Про це повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час зустрічі з єгипетською делегацією, яка прибула в Україну з метою ознайомлення з вітчизняною системою фітосанітарного контролю, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
“Високо цінуємо наші торговельні відносини з Арабською Республікою Єгипет. Ми дуже відповідально підходимо до фітосанітарного стану зерна, яке відправляється на експорт. Підтвердженням тому, зокрема, є прийом українських партій зерна при їх надходженні до Єгипту”, — наголосив Голова Держпродспоживслужби.
За його словами, у минулому році з України було експортовано до Єгипту понад 5,5 млн тонн пшениці й майже 841 тис. тонн зерна олійних культур.
“Це також свідчить про те, що Єгипет є одним із основних імпортерів українського зерна. І ми розраховуємо, що відносини між Україною та Єгиптом матимуть продуктивне продовження”, — зазначив В.Лапа.
Як повідомляв УНН, з початку року Україна експортувала до країн ЄС 363,5 тонни птиці.