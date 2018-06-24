Украина будет печатать деньги других стран

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил Председатель Национального банка Украины Яков Смолий.



Как сообщал УНН, Монетный двор Украины планирует выйти на международный рынок - производить продукцию по заказу других государств. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем.