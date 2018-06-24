Україна друкуватиме гроші інших країн

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон 22 червня 2018 року підписали Договір про співпрацю у галузі виготовлення грошових знаків. Це створює можливість для дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ. 

"Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з нами. Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", – зазначив Голова Національного банку України Яків Смолій.

Як повідомляв УНН, Монетний двір України планує вийти на міжнародний ринок - виготовляти продукцію на замовлення інших держав. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій, вітаючи колектив підприємства із 20-річним ювілеєм.

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