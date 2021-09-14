Украина все больше закупает импортную свинину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В январе-августе 2021 года Украина импортировала 21,2 тыс. тонн свинины, что в денежном эквиваленте на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
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"В денежном эквиваленте импорт за восемь месяцев 2021 года вырос 20% против аналогичного периода 2020 года - до 39,9 млн долл. В январе-августе этого года свинину ввозили преимущественно из Дании (18,8 млн долл.), Польши (8,9 млн долл.) и Нидерландов (5,2 млн долл.)", - сообщили в Государственной таможенной службе.
При этом свинину украинского производства экспортируют за границу и объемы вывезенного мяса составили в 2021 году 2,9 тыс. тонн - это на 57,3% больше, чем в прошлом году.
На экспорте свинины Украины за восемь месяцев этого года заработала 5,8 млн долл. - на 36,1% больше, чем за такой же период 2020 года.
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.