Україна дедалі більше закуповує імпортну свинину

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“У грошовому еквіваленті імпорт за вісім місяців 2021 року зріс 20% проти аналогічного періоду 2020 року — до 39,9 млн дол. У січні-серпні цього року свинину ввозили переважно з Данії (18,8 млн дол.), Польщі (8,9 млн дол.) та Нідерландів (5,2 млн дол.)”, — повідомили в Державній митній службі.

При цьому свинину українського виробництва експортують закордон і обсяги вивезеного м’яса склали у 2021 році 2,9 тис. тонн — це на 57,3% більше, ніж минулого року.

На експорті свинини Україна за вісім місяців цього року заробила 5,8 млн дол. — на 36,1% більше, ніж за такий самий період 2020 року.

До слова

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.