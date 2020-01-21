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Укравтодор: основные дороги преимущественно сухие, местами гололед

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Автомобильные дороги на сегодняшнее утро в большинстве областей Украины сухие, по стране - туманы, местами гололед, в двух областях небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Укравтодор: основные дороги преимущественно сухие, местами гололед

"По состоянию на 6:00 21 января местами небольшой снег Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог Львовской области, как указано, местами небольшой снег, на остальной без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 242 единиц техники и 310 рабочих.

Напомним, 21 января в Украине от 10° мороза до 5° тепла.

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