Укравтодор: основные дороги преимущественно сухие, местами гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Автомобильные дороги на сегодняшнее утро в большинстве областей Украины сухие, по стране - туманы, местами гололед, в двух областях небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 21 января местами небольшой снег Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог Львовской области, как указано, местами небольшой снег, на остальной без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили дорожники.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 242 единиц техники и 310 рабочих.
Напомним, 21 января в Украине от 10° мороза до 5° тепла.