Укравтодор: основні дороги переважно сухі, місцями ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Автомобільні дороги на сьогоднішній ранок у більшості областей України сухі, по країні - тумани, місцями ожеледь, у двох областях невеликий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 21 січня місцями невеликий сніг Львівській та Донецькій областях, місцями туман в Херсонській області, на решті території без істотних опадів. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг Львівської області, як вказано, місцями невеликий сніг, на решті без опадів. Стан покриття в основному сухе, на Вишківському перевалі місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали дорожники.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 242 одиниць техніки та 310 робітників.
Нагадаємо, 21 січня в Україні від 10° морозу до 5° тепла.