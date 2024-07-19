Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

По состоянию на 1 июля 2024 года на депозитах в банках находилось 1,7 трлн грн, большинство из них - в гривне. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Есть свежие оперативные данные: на 1 июля 2024 года общая сумма депозитов, которые разместило население в банках, составляет 1,7 трлн грн. Больше всего депозитов в гривне - сообщил Охрименко.

По его словам, в Украине около 80% депозитов размещают в гривне, 20% - в валюте, как правило, в долларах.

Ссылаясь на официальные данные, Охрименко отметил, что за 6 месяцев 2024 года общая сумма гривневых депозитов населения выросла почти на 15%, по сравнению с прошлым годом. "Это очень хороший показатель, который показывает, что у населения есть деньги, население несет деньги в банк и активно размещает (депозиты - ред.). Да, проценты по депозитам всегда маленькие, население хочет больше", - добавил эксперт.

По его данным, украинцы размещают больше всего депозитов в государственных "ПриватБанке" и "Ощадбанке".

Охрименко также напомнил, что в Украине действует 100% гарантия защиты депозитов. "То есть, если даже какой-то маленький банк обанкротится, то Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатит 100%, по валютному и по гривневому (депозитам - ред.). Но в последнее время у нас проблем с банками не существует", - отметил Охрименко.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка поделилась советами по выбору надежного банка для депозитов, расчету пассивного дохода от депозитов и учету таких факторов, как процентные ставки, сроки депозитов, налоги и колебания валютных курсов, чтобы сохранить и приумножить сбережения в условиях экономической нестабильности.

Кроме того, эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего, эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности, следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.