Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"

Уже более 55 тысяч украинцев воспользовались функцией продажи автомобиля в "Дії". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление сервиса "Дія".

Детали

Без бумаг, бегунков и ожиданий: 55+ тыс. украинцев купили-продали авто с Дією - говорится в заметке.

Отмечается, что благодаря этой функции украинцы могут за считанные минуты перерегистрировать авто. Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически, а номерные знаки и техпаспорт новый владелец может получить по почте.

Это убирает человеческий фактор и бережет ваше время и нервы - добавляют в "Дії".

В ведомстве добавляют, что услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

Напомним,

Как заявили в МВД, в апреле в Украине резко возросло количество заявок на перерегистрацию автомобилей, причем наибольшим спросом пользовалась перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения.