Украинцев предупредили о временном закрытии пункта пропуска на границе с Молдовой: что стоит знать
Киев • УНН
В пункте пропуска «Паланка - Маяки-Удобное» 21 ноября 2024 года с 8:00 до 14:00 будет отключено электроснабжение. Гражданам рекомендуется выбирать альтернативные пункты пропуска.
В пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" на молдавско-украинской границе 21 ноября будет приостановлена работа из-за отключения электроснабжения, предупредили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"В пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" приостановят пропускные операции. 21 ноября 2024 года с 08:00 до 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", - говорится в сообщении.
Путешественников призвали учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.
Дополнение
Работу ПП "Паланка - Маяки-Удобное" уже приостанавливали 13 ноября.