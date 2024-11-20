Украинцев предупредили о временном закрытии пункта пропуска на границе с Молдовой: что стоит знать

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В пункте пропуска «Паланка - Маяки-Удобное» 21 ноября 2024 года с 8:00 до 14:00 будет отключено электроснабжение. Гражданам рекомендуется выбирать альтернативные пункты пропуска.

В пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" на молдавско-украинской границе 21 ноября будет приостановлена работа из-за отключения электроснабжения, предупредили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"В пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" приостановят пропускные операции. 21 ноября 2024 года с 08:00 до 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", - говорится в сообщении.

Путешественников призвали учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

Дополнение

Работу ПП "Паланка - Маяки-Удобное" уже приостанавливали 13 ноября.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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