Украинцам начали приходить фейковые письма от "налоговиков" с вредоносным программным обеспечением: чего не стоит делать

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

  •  51354 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  71744 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112347 просмотра
Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

  •  55950 просмотра
Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  61156 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  40416 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156525 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  275117 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  259389 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  15458 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  85135 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  78467 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  111755 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  107355 просмотра
Актуальное
Украинцам начали приходить фейковые письма от "налоговиков" с вредоносным программным обеспечением: чего не стоит делать

Украинцам начали приходить фейковые письма от "налоговиков" с вредоносным программным обеспечением: чего не стоит делать

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 12:25  •  4201 просмотра

Read in English

В Украине злоумышленники рассылают электронные письма якобы от филиалов ГНИ Киева с инфицированными файлами. Киберполиция советует проверять информацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.

В Украине злоумышленники начали присылать электронные письма якобы от имени филиалов ГНИ города Киева. Аферисты призывают открыть приложенный к письму файл, инфицированный вредоносным программным обеспечением, передает УНН со ссылкой на Киберполицию. 

Правоохранители отмечают, с помощью файлов с вредоносным программным обеспечением злоумышленники получают скрытый доступ к компьютеру жертвы и переводят деньги со счетов предприятия на подконтрольные.

Для верификации информации в случае получения подобных писем украинцам советуют обратиться на "горячую" линию Государственной налоговой службы Украины по телефону 0-800-501-007.

Кіберполіція попереджає про нове SMS-фішингове шахрайство з доставкою посилок18 февраля 2024, 22:22 • 26896 просмотров

Кроме того правоохранители напомнили базовые стратегии защиты от компьютерных вирусов:

Воздержитесь от загрузки файлов из ненадежных источников и избегайте перехода по подозрительным ссылкам.

Используйте и регулярно обновляйте антивирусы.

Обновляйте операционную систему и программное обеспечение до последних версий. Не пользуйтесь программами, которые имеют российское происхождение.

"Если вы стали жертвой киберпреступления - подайте электронное обращение в киберполицию", - резюмировали правоохранители.

Як не стати жертвою шахраїв: кіберполіція дала поради родичам військовополонених та зниклих безвісти13 августа 2024, 10:55 • 28312 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПТехнологии
Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  24799 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  74972 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  92210 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  112222 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  112227 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113401 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104294 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89279 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76308 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  63047 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Популярные

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  61156 просмотра
Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

  •  55950 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112347 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  71744 просмотра
Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

  •  51354 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  40416 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156525 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  275117 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  259389 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307819 просмотра

Война

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

  •  2435 просмотра
Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

  •  4210 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7331 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  11594 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  12327 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7331 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  4556 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  13061 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  11072 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  21699 просмотра

Война

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

  •  2435 просмотра
Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

  •  4210 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7331 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  11594 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  12327 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7331 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  4556 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  13061 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  11072 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  21699 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  14055 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  108348 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106840 просмотра

Экономика

В Украине появится торговое представительство Японии

В Украине появится торговое представительство Японии

  •  2606 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  13061 просмотра
Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  14887 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  17032 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  16832 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  16994 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112345 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  116784 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  47670 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  35829 просмотра