Украинцам начали приходить фейковые письма от "налоговиков" с вредоносным программным обеспечением: чего не стоит делать
Киев • УНН
В Украине злоумышленники рассылают электронные письма якобы от филиалов ГНИ Киева с инфицированными файлами. Киберполиция советует проверять информацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.
В Украине злоумышленники начали присылать электронные письма якобы от имени филиалов ГНИ города Киева. Аферисты призывают открыть приложенный к письму файл, инфицированный вредоносным программным обеспечением, передает УНН со ссылкой на Киберполицию.
Правоохранители отмечают, с помощью файлов с вредоносным программным обеспечением злоумышленники получают скрытый доступ к компьютеру жертвы и переводят деньги со счетов предприятия на подконтрольные.
Для верификации информации в случае получения подобных писем украинцам советуют обратиться на "горячую" линию Государственной налоговой службы Украины по телефону 0-800-501-007.
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Кроме того правоохранители напомнили базовые стратегии защиты от компьютерных вирусов:
Воздержитесь от загрузки файлов из ненадежных источников и избегайте перехода по подозрительным ссылкам.
Используйте и регулярно обновляйте антивирусы.
Обновляйте операционную систему и программное обеспечение до последних версий. Не пользуйтесь программами, которые имеют российское происхождение.
"Если вы стали жертвой киберпреступления - подайте электронное обращение в киберполицию", - резюмировали правоохранители.
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