Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Андрей CIG_ST92_UA Шакалов, который представляет Украину в киберфутболе, выиграл группу G квалификации и вышел на UEFA EEURO 2024. Об этом передает УНН со ссылкой на Официальный канал Украинской Ассоциации Футбола.

Украина вышла на UEFA EEURO 2024 - говорится в сообщении.

Как указано, Андрей CIG_ST92_UA Шакалов выиграл группу G квалификации. Это дает ему право быть представленным среди восьмерки лучших на чемпионате Европы по FC 24 в Германии.

Напомним,

Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.

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