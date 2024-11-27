Украинский депутат доминировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2025 году. Нардеп обосновал свое решение, в частности, военной помощью Украине во время первой каденции Трампа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне".

На мой взгляд, Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира по нескольким причинам. Во-первых, благодаря его дипломатическим усилиям удалось заключить соглашения Авраама, которые способствовали достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке - заявил Мережко.

Также, по словам нардепа, во время своей первой каденции Трамп оказывал Украине военно-техническую помощь, которая помогла в начале полномасштабного вторжения рф.

"Достаточно вспомнить "Джавелины". Трамп также усиливал коалицию государств, направленную против российской агрессии и выступал против проекта создания газопровода Северный поток — 2. для меня это является значительным вкладом в дело мира", - заявил Мережко.

Нардеп добавил, что для него номинация Трампа является случаем выразить надежду, что во время второй каденции его усилия по установлению мира в Европе и остановке войны будут опираться на принципы международного права и Устав ООН.

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По правилам Нобелевского комитета члены парламентов разных стран могут номинировать кандидатов на Нобелевскую премию мира.

Напомним

Нобелевскую премию мира 2024 присудили движению Nihon Hidankyo, объединяющему выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.