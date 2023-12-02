Украинские войска за сутки уничтожили более тысячи оккупантов

МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей

Международный Красный Крест приостановил членство беларуси в связи с тем, что ее генеральный секретарь Дмитрий Шевцов не был уволен из-за беспокойства относительно его действий. Приостановление членства продлится до тех пор, пока Белорусский Красный Крест не выполнит директиву МККК.