Украинские войска за сутки уничтожили более тысячи оккупантов
Киев • УНН
За один день было убито более тысячи российских военнослужащих, что увеличило общие потери противника до 331 110 человек с 24 февраля 2022 года, согласно данным украинского Генерального штаба.
За сутки украинские защитники уничтожили более тысячи оккупантов. Общее количество потерь врага составляет 331 110 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 331110 (+1070) человек,
танков - 5571 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
артиллерийских систем- 7941 (+10) ед,
РСЗО- 913 (+1) ед,
средства ПВО - 602 (+0) ед,
самолетов- 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
крылатые ракеты - 1568 (+1),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
специальная техника - 1138 (+1)
Данные уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.
Более 80 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте 02.12.2023, 07:50 • 0 просмотров
Украинские войска за сутки уничтожили более тысячи оккупантов
За один день было убито более тысячи российских военнослужащих, что увеличило общие потери противника до 331 110 человек с 24 февраля 2022 года, согласно данным украинского Генерального штаба.
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