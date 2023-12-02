Более 80 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  167228 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  162418 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  148787 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  143955 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  165057 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  223815 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  198258 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  211469 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200603 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178960 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  42676 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  22371 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  21511 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  20610 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

Более 80 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

За минувшие сутки украинская оборона отразила многочисленные российские атаки, при этом враг совершил 2 ракетных удара, 30 авиаударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 1 ракету и 18 беспилотных летательных аппаратов.

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Более 80 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Заключенный крымский журналист третий месяц остается без лекарств от сердечной недостаточности

Амет Сулейманов, заключенный крымский журналист, уже три месяца не имеет жизненно важных лекарств для сердца после того, как посылка его жены не была доставлена в его тюрьму в россии. Без этих лекарств его здоровье под угрозой.

Криминал и ЧП •   •  20292 просмотра
Заключенный крымский журналист третий месяц остается без лекарств от сердечной недостаточности

2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак

Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды. Их основное внимание уделяется загрязнению окружающей среды пластиком.

УНН Lite •   •  20633 просмотра
2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак

Жатва-2023: Украина собрала почти 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур

В 2023 году Украина собрала почти 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, с самыми высокими урожаями в Винницкой, Киевской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях. Урожай включал 56,3 млн тонн зерновых и 20,7 млн тонн масличных культур.

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Жатва-2023: Украина собрала почти 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур

Выполняли контрснайперскую и контрдиверсионную работу: Малюк рассказал, как снайперы СБУ помогали держать крепость Бахмут

Весной 2023 года снайперы Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины успешно удержали ключевой логистический маршрут под Бахмутом, что позволило перегруппировать войска и не допустить продвижения врага.

Война •   •  26592 просмотра
Выполняли контрснайперскую и контрдиверсионную работу: Малюк рассказал, как снайперы СБУ помогали держать крепость Бахмут

МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей

Международный Красный Крест приостановил членство беларуси в связи с тем, что ее генеральный секретарь Дмитрий Шевцов не был уволен из-за беспокойства относительно его действий. Приостановление членства продлится до тех пор, пока Белорусский Красный Крест не выполнит директиву МККК.

Общество •   •  28756 просмотра
МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей

Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке

Из-за недавнего шторма и плохого реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны оккупационных сил, некоторые животные погибли в затопленном зоопарке на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Общество •   •  23347 просмотра
Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке

Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Российские власти в оккупированном Севастополе сообщили об ущербе от шторма на общую сумму 743,5 миллиона рублей, который нанесен инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам.

Общество •   •  32204 просмотра
Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

Германия готова предоставить убежище российским квирам, считая российский запрет на "ЛГБТ-движение" политическим преследованием и дискриминацией по признаку сексуальной идентичности. Германия признает, что добраться до ее территории сложно из-за ограниченного количества авиарейсов и визовых ограничений.

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Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии

Российские военные 4 раза атаковали границу Сумской области из минометов и артиллерии, вызвав 20 взрывов в трех населенных пунктах, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

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Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии