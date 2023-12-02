Более 80 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. В целом враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, передает УНН.

За прошедшие сутки, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую ракету Х-59 и 18 ударных БпЛА.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбили 13 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 8 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атаку.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действия по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отбили еще 4 атаки.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники,

5 складам боеприпасов противника", - говорится в сводке.