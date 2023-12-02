Украинские военные в активной обороне - спикер Сухопутных войск о ситуации вокруг Бахмута

Боевые столкновения происходят как на севере, так и на юге от Бахмута. Украинские военные там находятся в активной обороне и при удобном случае переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Боевые столкновения происходят, как на севере, так и на юге. Наши военнослужащие там находятся в активной обороне и при лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Сейчас российские оккупационные войска пытаются отбить предыдущие утраченные свои позиции, успехов у них нет - ответил Фитьо на вопрос, ведутся ли основные боевые действия вокруг Бахмута, как и раньше, на юг от города, или на севере тоже происходят боестолкновения.

По его словам, оккупанты продолжают пытаться штурмовать малыми группами, подразделениями шторм-z, шторм-v, которые сформированы из бывших заключенных.

"Потери врага на нашей линии ответственности с начала ноября - это 8 700 человек, это только на нашей линии фронта", - отметил Фитьо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что война с рф находится на новом этапе, и ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления.