Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область. Как пишет УНН, об этом рассказал в соцсети Х боец 93-й бригады "Холодный Яр", известный под ником "Твой друг Стус".

Детали

На стеле вблизи Славянска, при въезде в Донецкую область из Харьковской, снова начали появляться памятные надписи от представителей подразделений ВСУ, защищающих Украину на востоке.

"Стела оживает и приобретает новую историю", - такое сообщение появилось в Х "Твой друг Стус", к которому приложено соответствующее фото.

Напомним

Ранее четверо людей, которые назвали себя волонтерами, по собственной инициативе покрасили знак, убрав надписи и наклейки, которые военные оставляли там с 2014 года. Они назвали это "обновлением". Но эта инициатива вызвала возмущение в обществе, поскольку памятные знаки оставляли в том числе те военные, которые погибли во время выполнения боевых задач.

В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских