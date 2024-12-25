Украинские пилоты завершили подготовку на Mirage 2000-5F: что дальше

Украинские пилоты и механики закончили 6-месячный курс подготовки на истребителях Mirage 2000-5F. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение French Aid to Ukraine в соцсети Х.

"Через полгода завершилась подготовка украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F. Счастливого Рождества!" - говорится в сообщении French Aid to Ukraine.

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24 декабря Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовится к получению истребителей Mirage 2000, которые станут следующим шагом в укреплении обороноспособности страны.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщило планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года

Самолеты будут вооружены ракетами Scalp и бомбами AASM.