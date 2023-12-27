Украинские дети получили от "МХП-Громаді" более 50 тыс. подарков к новогодним праздникам

К новогодним праздникам благотворительный фонд "МХП-Громаді" вручил 51 500 подарков малышам и подросткам из 14 областей Украины, передает УНН.

Если бы наша воля, то у каждого украинского ребенка была бы полная семья и мирная жизнь. А пока мы снова превращаемся в волшебников, которые разносят детям сладкие подарки. На 8 год нашей традиции мы вручили 51 500 подарков малышам и подросткам из 14 областей более 700 населенных пунктов Украины - говорится в сообщении.

В "МХП-Громаді" добавили, что дети уже узнают пакетики фонда по красивому дизайну.

"Мы обнимаем их и отправляемся дальше - делать все, чтобы однажды кроме конфет в коробке они получили записку: "Поздравляем, малыш, с праздниками и победой!" - говорится в сообщении.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.