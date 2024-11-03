Украинские бадминтонистки завоевали историческое серебро на соревнованиях в Германии
Киев • УНН
Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали серебряные медали в парном разряде на турнире BWF World Tour в Саарбрюкене. Это первая в карьере медаль украинок на соревнованиях такого уровня.
Украинские бадминтонистки стали серебряными призерами международных соревнований HYLO Open 2024, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
Турнир в немецком городе Саарбрюкен состоялся в рамках BWF World Tour с участием 274 спортсменов из 35 стран.
«Полина Бугрова и Евгения Кантемир заняли второе место в женской парной категории. В финале украинки уступили первой сеяной паре турнира из Китайского Тайбэя», - говорится в сообщении.
Украинские бадминтонистки впервые в карьере завоевали медаль на BWF World Tour.
Добавим
Мировой тур BWF - это серия турниров по бадминтону 2 класса под эгидой Всемирной федерацией бадминтона. В соревнованиях принимают участие лучшие игроков мирового рейтинга в одиночном и парном разряде.