Украинская мужская байдарка-четверка заняла 4-е место на Олимпиаде-2024

Украинская мужская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 метров финишировала четвертой в финале А на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте Игр.

Детали

Украинцы - Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин - пришли четвертыми в финале, преодолел дистанцию за 1:21.01 минуты.

"Золото" - у команды Германии, которая пришла со временем 1:19.80. Вторые - австралийцы - 1:19.84, третьи - испанцы - 1:20.05.

Это первое в истории выступление Украины в финале Олимпиады-2024 в мужской байдарке-четверке, отметило "Суспільне Спорт".

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