Украинская мужская байдарка-четверка заняла 4-е место на Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская мужская команда в байдарке-четверке финишировала четвертой в финале Олимпиады-2024 на дистанции 500 м. Это первое в истории выступление Украины в финале Олимпиады в этой дисциплине.
Украинская мужская команда в байдарке-четверке на дистанции 500 метров финишировала четвертой в финале А на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте Игр.
Детали
Украинцы - Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин - пришли четвертыми в финале, преодолел дистанцию за 1:21.01 минуты.
"Золото" - у команды Германии, которая пришла со временем 1:19.80. Вторые - австралийцы - 1:19.84, третьи - испанцы - 1:20.05.
Это первое в истории выступление Украины в финале Олимпиады-2024 в мужской байдарке-четверке, отметило "Суспільне Спорт".
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 8 августа8 августа 2024, 06:19 • 12398 просмотров