Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

Украинка Юлия Кочетова стала победительницей в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова стала победительницей в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024. Ее впечатляющие фотоработы, посвященные войне, получили признание жюри среди тысяч конкурентов.

В этом году на конкурс было подано 61 062 снимка от 3851 фотографа из 130 стран.

Я бы хотела, чтобы этих фотографий никогда не было. Но война будет начинаться снова и снова, и мы все ищем противоядие. Почему для того, чтобы помнить о чем-то, нам всегда нужен шрам? Но если бы ты никогда не терял, как бы ты мог понять ценность жизни? Мы освещаем шрамы, делаем документ. Мы служим людям, которые нуждаются в помощи, людям в действии и людям на войне - боль, потери, ужас, надежду и победу жизни - чрезвычайно важно помнить. Давайте оставим это здесь - просто для того, чтобы помнить - отметила Юлия Кочетова.

Добавим

В категории "Европа. Фоторепортаж" жюри отметило работы немецкой фотожурналистки Иоганны Марии Фриц, посвященные последствиям разрушения Каховской гидроэлектростанции. Ее работы поразили жюри своей эмоциональной силой и глубиной изображения экологических последствий событий, которые произошли в Украине.

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