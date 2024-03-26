Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

25 марта в Лондоне на выставке The International Food & Drink Event (IFE) состоялось объявление победителей одной из самых престижных премий в области пищевой промышленности World Food Innovation Awards 2024, передает УНН.

Бренд сушеных куриных слайсов, который был создан для украинцев под брендом РябChick, а для европейских потребителей адаптирован под названием Chick&Go, стал победителем категории Лучший мясной/куриный продукт (Best Meat/Poultry Product).

"Снеки - категория, в которой МХП подтверждает свою миссию кормить людей и давать им возможность поесть в любой ситуации. Этот готовый к употреблению продукт - наша самая быстрая связь с потребителем, которому, чтобы перекусить, не надо даже греть еду или сервировать стол. И наш ответ на рост популярности finger food в мире, ведь категорию снеков, в частности мясных, мы развиваем не только в Украине.

Победа бренда Chick&Go, который в Украине знают как РябChick, на одной из самых престижных премий в области пищевой промышленности - доказательство, что мы движемся в правильном направлении. А еще - результат эффективной и слаженной работы команды, которой я за это очень благодарен.

Зная, как построено наше производство, какими принципами качества и безопасности мы пользуемся, какие подходы в маркетинге используем, я не удивлен, что жюри по достоинству оценили наш бренд снеков. И это только начало, ведь у нас есть много идей и амбиций по созданию новых продуктов и развитию категорий, которые будут давать МХП возможность соревноваться за любовь потребителей с компаниями мирового уровня", - отмечает Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу.

Номинантами World Food Innovation Awards 2024 стали участники из более 80 компаний, которые боролись за победу в 23 категориях. Все бренды должны были продемонстрировать, каким образом меняют будущее пищевых технологий.

Учитывая инновационность в подходе к производству, тщательный выбор ингредиентов и креативный подход к маркетингу, бренд Chick&Go был высоко оценен экспертами еще на предварительном этапе, ведь попал в шортлист в двух категориях: Лучший снек (Best Snack Product) и Лучший мясной/куриный продукт (Best Meat/Poultry Product).

Сушеные куриные слайсы Chick&Go активно завоевывают любовь потребителей: они утоляют голод и обеспечивают организм белком. Главный ингредиент слайсов - самая диетическая часть курицы - филе, поэтому они содержат до 81% белка. В производстве не используется фритюр, слайсы сушатся, а не жарятся. Это идеальный выбор для быстрого перекуса в любое время дня, их удобно брать с собой на работу, учебу, путешествия, тренировки, в походы.