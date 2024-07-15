Украине нужно сокращение обучения на истребителях F-16, расширение базы для обучения на F-16 и увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не за 3-5 лет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Все, что приходит в Украину нас укрепляет, а не наоборот. Решения о F-16 стратегические. Количество пока не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон. У нас пилоты. Вы знаете, что нельзя изъять боевых пилотов всех, или большинство, потому что они выполняют свои задачи на сегодня - защищают наше небо. Поэтому есть часть пилотов, которые учатся...Тренировки проходят в разных страна Европы и США. Мы получим некоторое количество самолетов летом и до конца года мы еще получим самолеты - рассказал Зеленский.

Он сказал, что не может сообщить сколько будет истребителей, но их будет недостаточно.

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Они точно укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно. Рассчитываем ли мы на большее количество? Да, мы проговаривали и с президентом, и с Конгрессом. Вы знаете почему я начал работу с местными властями США, потому что они имеют большое влияние на Конгресс и на центральную власть. Потому что в некоторых штатах есть ключевые производства и самолетов, и Patriot и так далее. И когда мы снизу также договариваемся они имеют потом соответствующие сигналы, влияние на других людей во власти США - сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Украине нужно, в частности увеличение количества истребителей в ближайшее время.

Нам нужно сокращение обучения на F-16, нам нужно расширение базы обучения на F-16, нам нужно увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не через три, четыре, пять лет. Все эти вопросы поднимаем, на все эти вопросы получаем ответы. Наверное, не всегда те, на которые хотим услышать сегодня. Завтра могут быть другие ответы. Над этим нужно ежедневно работать. Также работаем и над другими самолетами. Будет результат вы услышите о нем - рассказал Зеленский.

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