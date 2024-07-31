С мая, после вступления в действие нового мобилизационного законодательства, в ряды Сил обороны Украины ежемесячно призывают до 30 тысяч человек. Это превышает количество мобилизованных зимой в 2-3 раза. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что официально украинские власти отказались называть количество мобилизованных солдат, поскольку это конфиденциальная информация. Однако военные эксперты, знакомые с цифрами, назвали цифру в 30 тысяч человек ежемесячно, начиная с мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.

The New York Times отмечает, что это в два-три раза больше, чем последние зимние месяцы, и примерно столько же, сколько ежемесячно набирает российская армия.

Сейчас многие призывники завершают подготовку и еще не прибыли на фронт. Впрочем, несколько бригад, которые участвуют в боях, сообщили о поступлении пополнения в последние недели.

Напомним

Ранее The New York Times писала, что россия ежемесячно вербует от 25 до 30 тыс. новых солдат. В NYT добавляют, что по словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабного вторжения рф по меньшей мере 350 000 российских военных были убиты или ранены.

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