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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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На оккупированной Донетчине назревает экологическая катастрофа - Центр нацсопротивления
Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат
В Черкасской области в собственность государства вернули земельный участок водного фонда площадью более 2,7 га
Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера
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Украина в этом году получит военную помощь от Латвии на примерно 112 миллионов евро - Зеленский
В этом году Латвия предоставит Украине около 112 миллионов евро военной помощи. Страна также будет помогать с восстановлением Украины и защитой критической инфраструктуры Украины
На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен
Военный чиновник в Киевской области перечислил 20 миллионов гривен на счет своей жены под видом дополнительного вознаграждения, за что ему грозит до 10 лет заключения за злоупотребление служебным положением.
В Польше отменили обязательные домашние задания для учеников младшей и средней школы
В польских школах ученики 1-3 классов освобождены от домашних заданий, за исключением упражнений для развития мелкой моторики, а для 4-8 классов домашние задания больше не являются обязательными и не оцениваются.
Отключений света из-за разрушения Трипольской ТЭС не планируется - Укрэнерго
Отключение электроэнергии не планируется, несмотря на разрушение Трипольской ТЭС в результате российской атаки, поскольку сейчас в украинской энергосистеме наблюдается избыток электроэнергии, хотя граждан призывают к экономному потреблению в вечерние часы пиковой нагрузки.
Законопроект о мобилизации: за неявку в ТЦК будут лишать права управления автомобилями
Законопроект о мобилизации предусматривает лишение военнообязанных, которые не явились по требованию в ТЦК права управления автомобилями. Впрочем для этого ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в территориальный центр полицией.
На оккупированной Донетчине назревает экологическая катастрофа - Центр нацсопротивления
Несанкционированные свалки и строительные отходы заполонили временно оккупированную Донецкую область, создавая антисанитарию с горами мусора и крысиными навалами из-за острого дефицита работников, которые вывозят мусор.
Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат
Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС, пока не будет принято решение о предоставлении Украине дополнительных комплексов противоракетной обороны Patriot.
В Черкасской области в собственность государства вернули земельный участок водного фонда площадью более 2,7 га
В Черкасской области отменили незаконный приказ о передаче в аренду земельного участка водного фонда площадью более 2,7 га под застройку, вернув землю в государственную собственность.
Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации этого населенного пункта был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.
Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа
Организованная группа присвоила почти 160 миллионов гривен, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры Харькова, в том числе средства Всемирного банка, путем завышения цен на контрактах через подставные фирмы.