Украина в этом году получит военную помощь от Латвии на примерно 112 миллионов евро - Зеленский

Латвия предоставит Украине примерно 112 миллионов евро военной поддержки в этом году. Страна также будет помогать с восстановлением Украины и защитой критической инфраструктуры. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский после встречи с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает УНН.

Имеем конкретный результат нашей сегодняшней встречи с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом - Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Спасибо Латвии за готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, Латвия также будет помогать с восстановлением и реконструкцией, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

"Ценим такую важную помощь для нашего государства и наших людей!", - добавил Президент.

Ранее УНН сообщал, что Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности.