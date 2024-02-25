Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали
Киев • УНН
Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.
Украина буду систему реабилитации, которая будет включать в себя как многопрофильные, так и монопрофильные медицинские учреждения. Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
За два года более 260 тыс. человек воспользовались новыми услугами реабилитации в сфере здравоохранения. Мы берем за основу израильскую модель и строим лучшую систему реабилитации в европейском регионе. В стране будут работать современные отделения реабилитационной помощи, укомплектованные мультидисциплинарными командами - это более 250 учреждений,
Детали
Также он отметил, что в системе здравоохранения будет 6 монопрофильных реабилитационных учреждений, которые специализируются на лечении определенных видов травм.
Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год16 февраля 2024, 11:16 • 25358 просмотров
Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали
Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки
Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям
Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов
Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал
Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине
Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.