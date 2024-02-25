Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали

Украина буду систему реабилитации, которая будет включать в себя как многопрофильные, так и монопрофильные медицинские учреждения. Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

За два года более 260 тыс. человек воспользовались новыми услугами реабилитации в сфере здравоохранения. Мы берем за основу израильскую модель и строим лучшую систему реабилитации в европейском регионе. В стране будут работать современные отделения реабилитационной помощи, укомплектованные мультидисциплинарными командами - это более 250 учреждений, - сказал Ляшко.

Детали

Также он отметил, что в системе здравоохранения будет 6 монопрофильных реабилитационных учреждений, которые специализируются на лечении определенных видов травм.

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