Украина создает "зону безопасности" на территории рф возле границы: о чем идет речь

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Силы обороны создают "зону безопасности" на территории рф у границы с Украиной. Планируется проведение гуманитарных операций, открытие коридоров для эвакуации и допуск туда международных организаций. Об этом пишет УНН.

С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы Обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины - написала Верещук в Telegram.

Как указала Верещук, в пределах "зоны безопасности" находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается.

Поэтому, по ее словам, Украина планирует в "зоне безопасности" на территории рф:

проводить гуманитарные операции с целью поддержки гражданских лиц;

открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц: как в сторону россии, так и в сторону Украины.

допустить международных гуманитарных организаций с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Сейчас проводится соответствующая подготовка и консультации, добавила Верещук.

Дополнение

Президент Украины провел совещание по ситуации на Курщине, где обсудили вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур. Зеленский отметил, что Украина защищает себя, соблюдая международное право.