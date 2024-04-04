Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Украина сделала необходимые шаги для того, чтобы Венгрия сняла блокирование восьмого транша в Европейский фонд мира в размере 500 млн евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ по итогам визита в Брюссель, передает корреспондент УНН.

"С Сийярто вчера была нормальная встреча. Выступление сегодня у него было нормальное. Можно сказать, что мы провели мини-экспертный, минимум межправительственный диалог. Есть один вопрос, который давно висит в воздухе. Это блокирование Венгрией восьмого транша в Европейский фонд мира в размере 500 млн евро. Мы сделали шаги необходимые для того, чтобы это блокирование было снято", - рассказал Кулеба.

По его словам, есть ответ Украины на 11 пунктов, которые Венгрия передала Киеву в Ужгороде.

"Мы готовы двигаться, и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов", - сказал Кулеба.

Дополнение

В Офисе Президента заявили, что Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений.