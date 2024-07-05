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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сама решает, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров - Столтенберг

Украина сама решает, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров - Столтенберг

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 16:31  •  7720 просмотра

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НАТО будет продолжать оказывать военную поддержку Украине с целью усиления ее позиции на потенциальных мирных переговорах с РФ, поскольку существует тесная связь между ситуацией на поле боя и переговорными рычагами, уважая при этом суверенитет Украины в определении приемлемых условий для мирных переговоров.

Украина сама решает, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и добавил, что члены Альянса будут помогать Украине укреплять свои позиции, потому что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

Украина сама решает, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров и любого переговорного решения, поскольку Украина является суверенным независимым государством. Что мы будем делать как члены НАТО, так это помогать Украине укреплять свои позиции, потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя. Итак, если мы хотим достичь решения путем переговоров, мы должны предоставить Украине военную поддержку, и это именно то, что делают члены НАТО

- сказал Столтенберг.

Также Столтенберг подчеркни, что нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры о мире.

Вывод войск из 4 областей и внеблоковый статус: путин снова заговорил о переговорах с Украиной, но назвал свои условия14 июня 2024, 11:31 • 51577 просмотров

Потому что мы видели его последнее предложение, и оно заключалось в том, что Украина должна отказаться от всех территорий в четырех областях, которые он незаконно аннексировал. Это означает, что они должны не только отдать территорию, которую сегодня контролирует россия, но фактически отдать много территорий, которую сегодня контролирует Украина. И во-вторых, он также сказал, Украина также должна пообещать, что они откажутся от права, которое каждая нация должна выбирать самостоятельно, не быть членом НАТО

- сказал Столтенберг.

По его словам, нужны какие-то гарантии безопасности для Украины.

И, конечно, это также было одной из причин, почему члены Альянса так четко заявили, что Украина станет членом НАТО

 - заявил Столтенберг.

Дополнение

Столтенберг отмечал, что самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе будет поддержка Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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